Пристайко рассказал о преимуществах поездок в РФ по загранпаспортам (17)

Позиция 2019.12.22 10:31

22 декабря 2019 08:34 Кабинет министров принял решение согласно которого, начиная с 1 марта 2020 года граждане Украины не смогут выезжать в Россию по внутреннему паспорту и для этого им понадобится заграничный паспорт. Нововведение прокомментировал министр иностранных дел Украины, который рассказал, что такое решение правительства дает украинцам целый ряд преимуществ. По мнению главы МИД, теперь поездки в РФ будут более безопасными, а