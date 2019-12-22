Пристайко рассказал о преимуществах поездок в РФ по загранпаспортам (17)

- Пристайко объяснил, зачем ввели въезд украинцев в РФ по загранпаспорту : Вести-UA 10:53
- Попасть в Россию теперь будет непросто, Пристайко предупредил украинцев: "9 кругов ада" : Znaj.ua 10:45
- Пристайко рассказал о преимуществах поездок в РФ по загранпаспортам : Позиция 10:31
- Украинцам запретили выезжать в Россию по внутреннему паспорту: названы преимущества нововведения : РИА Мелитополь 10:27
- Глава МИД перечислил преимущества поездок в РФ по загранпаспорту : Vector News 10:15
- Пристайко объяснил новые правила поездок в Россию : Mk.Mk.Ua 10:04
- Пристайко объяснил новые правила поездок в Россию : Kherson.life 09:49
- Пристайко назвал преимущества от поездок в РФ по загранпаспорту : ForUm 09:34
- Украинцам запретили выезжать в Россию по внутреннему паспорту: названы преимущества нововведения : Факты 09:34
- Пристайко рассказал о новых правилах поездок в Россию : ReplyUA.net 08:41
- Глава МИД перечислил преимущества поездок в РФ по загранпаспорту : ЛІГАБізнесІнформ 08:37
- Пристайко объяснил суть запрета выезда украинцев в РФ без загранпаспортов : Главред 08:05
- Пристайко назвал преимущества от поездок в РФ за загранпаспортом : Новое Время 07:39
- Пристайко: Поездки по загранпаспортам в РФ дают дополнительные гарантии : Телеграф.com.ua 05:42
- Пристайко: загранпаспорта для пересечения границы с РФ дадут гарантии по оказанию быстрой помощи консулов : Интерфакс-Україна 02:06
- Пристайко разъяснил "бонусы" поездок в РФ по заграничным паспортам : Vector News 01:16
- Пристайко разъяснил "бонусы" поездок в РФ по заграничным паспортам : Українська правда 00:10