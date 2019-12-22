Макрон отказался от президентской пенсии - Le Parisien (31)

Begemot.media 2019.12.22 21:16

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался от получения президентской пенсии, которая ему положена после официального ухода с поста главы государства. Об этом 21 декабря написала газета Le Parisien со ссылкой на источник в Елисейском дворце. Собеседник заявил, что данное решение касается как пенсии по завершению исполнения обязанностей президента в мае 2022 года, так и материальных выплат в случае еще одной победы на президентских выборах.