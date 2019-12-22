Макрон отказался от президентской пенсии - Le Parisien (31)

- Макрон отказался от президентской пенсии - Le Parisien : Begemot.media 21:16
- Макрон отказался от президентской пенсии : #Буквы 20:20
- Макрон отказался от президентской пенсии после ухода с поста : ДнепрCity.net 20:06
- Макрон отказался от президентской пенсии : Hronika.info 19:41
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- Макрон отказался от президентской пенсии после ухода с поста : UAinfo 19:13
- Макрон отказался от президентской пенсии : Газета День 18:24
- Макрон откажется от президентской пенсии : FaceNews 18:15
- На фоне протестов Макрон отказался от президентской пенсии : Українські Новини 17:44
- Макрон отказался от президентской пенсии : LB.ua 17:07
- Макрон отказался от президентской пенсии - Le Parisien : Гордон 16:05
- Президент Франции Макрон отказался от президентской пенсии : Микола.net 16:02
- Макрон решил отказаться от президентской пенсии : Вибори в Україні та світі 15:45
- Макрон отказался от президентской пенсии после ухода в отставку : Рубрика 15:31
- Макрон отказался от президентской пенсии : Интерфакс-Україна 15:06
- Макрон отказался от президентской пенсии после ухода с поста : Сумські Дебати 15:02
- Макрон отказался от положенной ему законом президентской пенсии : УНИАН 15:02
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- Макрон решил отказаться от президентской пенсии : Новое Время 14:09
- Le Parisien: Макрон отказался от президентской пенсии : Позиция 13:29
- Макрон отказался от президентской пенсии, - СМИ : Depo 12:32
- Макрон отказался от президентской пенсии после ухода в отставку : Iнше ТВ 11:44
- Макрон отказался от президентской пенсии после ухода с поста : Новости без границ 11:37
- Макрон отказался от положенной ему по закону пенсии : NewsMir.info 11:07
- Макрон отказался от президентской пенсии после ухода с поста : Інформатор.press 11:06
- Макрон отказался от положенной ему по закону пенсии : Капитал 10:20
- Parisien: Макрон отказался от положенной ему после окончания президентского срока пенсии : Микола.net 10:02
- Макрон отказался от президентской пенсии после ухода с поста : Страна.ua 10:02
- Макрон отказался от президентской пенсии после ухода в отставку : Українські національні новини 09:18
- Макрон отказался от президентской пенсии после ухода в отставку : ПрессОрг24 09:16