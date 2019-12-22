В Одесской области стартовали местные выборы в ОТГ (24)

УСИ Одесса 2019.12.22 11:07

В воскресенье, 22 декабря, в Украине начались первые местные выборы в 86 новообразованных ОТГ. 5 из них - в составе Одесской области. On 22 Декабрь 2019, 10:10 Об этом сообщили в пресс-службе "Децентрализации", передаёт корреспондент Украинской Службы Информации. В Винницкой области выборы пройдут в 3 объединенных общинах, в Волынской области - в 2 ОТГ, в Днепропетровской области - в 5 ОТГ, в Донецкой области