В Одесской области стартовали местные выборы в ОТГ (24)

- В Одесской области проходят выборы в ОТГ : Одесский Наблюдатель 15:03
- Местные выборы в объединенные территориальные громады стартовали в Одесской области : Одесский Наблюдатель 15:03
- В Одесской области открылись и работают все избирательные участки - всего 31 : Рупор Одессы 14:31
- В Одесской области проходят первые выборы в пяти ОТГ : Пушкинская.net 14:23
- В Одесской области проходят выборы в ОТГ : Odessa Online 14:13
- В 23 регионах Украины проводятся местные выборы - подробности : NewsMir.info 14:07
- Местные выборы стартовали в Одесской области : Лента новостей Одессы 13:58
- В 23 регионах Украины проводятся местные выборы - подробности : Стена 13:44
- В Одесской области проходят выборы в территориальных громадах : Бессарабия Информ 13:17
- Местные выборы в объединенные территориальные громады стартовали в Одесской области : Одессит.ua 13:13
- В Украине стартовали местные выборы: все подробности : Главред 13:05
- В Украине проходят первые местные выборы в 21 области : UA.news 12:49
- Местные выборы стартовали в Одесской области : Измаил вечерний 12:46
- В Одесской области проходят выборы в территориальных громадах : Таймер Одесса 12:44
- В Одесской области проходят выборы глав и депутатов семи объединенных территориальных громад : Думская.net 12:33
- В семи территориальных громадах Одесской области проходят выборы : Одесса-Медиа 12:13
- В Одесской области проходят выборы в территориальных громадах : NewsMir.info 12:08
- Местные выборы стартовали в Одесской области : Трасса Е95 11:13
- В Одесской области стартовали местные выборы в ОТГ : УСИ Одесса 11:07
- В Украине стартовали местные выборы : Gazeta.ua 11:05
- В Украине стартовали выборы в ОТО : the Бабель 10:43
- В Украине стартовали местные выборы в ОТГ: все подробности : Новости без границ 10:07
- В Украине стартовали местные выборы в ОТГ : Главное 10:05
- В Украине стартовали местные выборы в ОТГ: все подробности : Обозреватель 09:10