"Буду потом виноват": Тайсон сделал заявление о своем будущем в Шахтере (30)

УНИАН 2019.12.22 11:17

Бразилец не планирует задерживаться в донецком клубе. Тайсон не намерен оставаться в Украине после лета 2021 года / фото: ФК Шахтер Капитан "Шахтера" Тайсон оценил вероятность своего перехода в бразильский "Интернасьонал", а также прямо сообщил, что не планирует подписывать новый контракт с "горняками". Читайте также"Получаем то, что получаем": Степаненко намекнул на неуважение Тайсона к Шахтеру Бразильца цитирует Zona Mista.