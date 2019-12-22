В Украине стартовали местные выборы в 86 объединенных территориальных громадах (39)

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- В Украине проходят первые местные выборы в ОТГ: все подробности : Факты 12:34
- Выборы в территориальные общины проходят в десятках регионов Украины : Realist.online 12:25
- В Украине проходят выборы в объединенные территориальные общины (ИНФОГРАФИКА, ВИДЕО) : Ракурс 12:23
- В 23 регионах проходят выборы в объединенные территориальные общины : Vector News 12:17
- В 23 регионах проходят выборы в ОТГ : Vector News 12:17
- В Украине стартовали первые местные выборы : Зеркало недели. Украина 12:16
- В Украине стартовали первые местные выборы в ОТГ : Подробности.ua 12:10
- В 23 регионах проходят выборы в объединенные территориальные общины : NewsMir.info 12:07
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- В 23 регионах проходят выборы в объединенные территориальные общины : 24 канал 12:00
- В Украине проходят первые выборы в 86 ОТГ : Измаил вечерний 11:47
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- Местные выборы проходят в 23 регионах Украины: есть нарушения, включая подкуп и агитацию : UAzmi 11:44
- В Украине проходят выборы в ОТГ : UATV 11:44
- В Украине проходят первые местные выборы в ОТО : Слово і Діло 11:41
- В 23 регионах Украины проходят первые местные выборы объединенеые территориальные общины : Новое Время 11:39
- В Украине проходят первые выборы в 86 ОТГ : Bigmir)net Новости 11:38
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- В Украине проходят первые выборы в 86 территориальных общинах : DsNews 11:33
- В Украине стартовали местные выборы в 86 объединенных территориальных громадах : Сегодня.ua 11:32
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- В Украине проходят первые выборы в 86 ОТГ : FaceNews 11:30
- В 23 регионах Украины проходят первые местные выборы в ОТГ : 112.ua 11:30
- Первые выборы в ОТО: полиция взяла избирательные участки под круглосуточную охрану : DailyUA 11:24
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- Выборы в ОТО: полиция зарегистрировала 47 нарушений : ПрессОрг24 11:17
- Выборы в тергромадах: полиция работает в усиленном режиме : Телеграф.com.ua 11:13
- В Украине проходят первые выборы в 86 ОТО : РБК-Україна 11:11
- В 23 регионах проходят выборы в ОТГ : Українська правда 11:10
- В 23 регионах Украины проходят первые выборы в тергромадах : NewsMir.info 11:08
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- Первые выборы в ОТО: полиция взяла избирательные участки под круглосуточную охрану : ПрессОрг24 11:02
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