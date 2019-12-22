В Украине стартовали местные выборы в 86 объединенных территориальных громадах (39)

Сегодня.ua 2019.12.22 11:32

22 декабря, 11:21 Больше всего громад избирают своих глав в Ровенской и Закарпатской областях / Фото: AFP В Украине стартовали выборы в объединенных территориальных громадах. Сегодня в 86 ОТГ впервые проходит избирательный процесс, а также дополнительные выборы депутатов 33 сельских и поселковых советов. Выборы стартовали в 69 сельских, 16 поселковых и одной городской ОТГ в 21 области Украины.