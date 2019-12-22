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11 медалей и второе место в командном зачете: Зеленский поздравил украинских дефлимпийцев (28)

ГЛАВПОСТ 2019.12.22 12:05
Украинская сборная получила 11 медалей и заняла второе место в командном зачете на ХIХ зимних Дефлимпийских играх, которые проходили в Италии. Президент Владимир Зеленский поздравил чемпионов и отметил, что такие достижения демонстрируют миру украинский непобедимый дух. - Эти достижения дефлимпийцев демонстрируют миру наш непобедимый дух, а главное - вдохновляют каждого украинца никогда не сдаваться и преодолевать любые трудности, - добавил он.
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