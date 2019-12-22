В Днепре полицейские остановили мужчину, который гулял на улице в трусах (40)

34 телеканал Днипро 2019.12.22 13:04

Сегодня, 12:25 Рано утром 21 декабря в полицию поступило сообщение о том, что по Слобожанскому проспекту неизвестный мужчина разгуливает без одежды. Как сообщает пресс-служба Патрульной полиции, прибыв на место, правоохранители пообщались с мужчиной и выяснили, что он отдыхал на корпоративе, а что происходило дальше вспомнить не может. Также стражи порядка установили личность и выяснилось, что близкие уже