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Фокус: Украина

В Днепре полицейские остановили мужчину, который гулял на улице в трусах

В Днепре полицейские остановили мужчину, который гулял на улице в трусах (40)

34 телеканал Днипро 2019.12.22 13:04
Сегодня, 12:25 Рано утром 21 декабря в полицию поступило сообщение о том, что по Слобожанскому проспекту неизвестный мужчина разгуливает без одежды. Как сообщает пресс-служба Патрульной полиции, прибыв на место, правоохранители пообщались с мужчиной и выяснили, что он отдыхал на корпоративе, а что происходило дальше вспомнить не может. Также стражи порядка установили личность и выяснилось, что близкие уже
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