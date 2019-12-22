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Строители начали асфальтировать Шулявский путепровод, его планируют открыть до конца года

Строители начали асфальтировать Шулявский путепровод, его планируют открыть до конца года (25)

NewsMir.info 2019.12.22 13:13
Шулявский путепровод начали асфальтировать, подрядчик дает 10 лет гарантии на эксплуатацию покрытия, площадь которого - около 5 тыс. кв. м. Об этом в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, укладывают асфальтобетон на современное гидроизоляционное покрытие, которое успешно используют на строительстве мостов и путепроводов в странах Европы. С 23 по 26 декабря, как добавил Кличко, планируется асфальтирование
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