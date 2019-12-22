Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Новый законопроект в Раде: за ложное минирование - конфискация имущества и тюрьма (26)

ДонПресс 2019.12.22 18:28
Новый законопроект об ужесточении наказания псевдоминерам внес Кабинет министров на рассмотрение в Раде. Законопроект предусматривает увеличение тюремного заключения за ложное сообщение о минировании сроком от 4 до 8 лет, а также предусмотрено обязательное дополнительное наказание - конфискация имущества. Такие действия объясняются тем, что в последнее время количество заведомо сообщений о минировании зданий и различного рода учреждений, угрозе
КОНФИСКАЦИЯ, МИНИРОВАНИЕ, ЗАКОНОПРОЕКТ, ОБЪЕКТ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ЗАПИСКА, Гончарук, Украина, Киев

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2019
© InfoStream, 2019