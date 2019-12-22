Новый законопроект в Раде: за ложное минирование - конфискация имущества и тюрьма (26)

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- Могут ужесточить наказание за фейковые минирования : Gazeta.ua 19:35
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- В Украине ужесточат наказания "минерам": что говорится в законопроекте Кабмина : Гуру.ua 18:40
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- Правительство предлагает законопроект об усилении ответственности за "минирования" : Газета День 18:24
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- В Украине ужесточат наказания "минерам": о чем говорится в законопроекте Кабмина : Сегодня.ua 17:47
- Кабмин предлагает Раде забирать имущество и бросать за решетку псевдоминеров : Depo 17:32
- Правительство предлагает усилить ответственность за псевдоминирование : Телеграф.com.ua 17:12
- Конфискация имущества и тюрьма: Раде предлагают ужесточить наказание для псевдоминеров : УНИАН 16:33
- Кабмин подал законопроект об усилении ответственности за "минирование" : Громадське телебачення 15:06
- В Раду внесли законопроект об усилении ответственности за "минирование" : Шиповник.ua 14:35
- В Раду внесли законопроект об усилении ответственности за "минирование" : DailyUA 14:24
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- В Раду внесли законопроект об усилении ответственности за "минирование" : ДнепрCity.net 14:06
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- В Раду внесли законопроект об усилении ответственности за "минирование" : Українські національні новини 13:48
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- Кабмин внес в Раду закон об усилении ответственности за ложное минирование : РБК-Україна 13:11
- Кабмин внес в Раду закон об усилении ответственности за ложное минирование : NewsMir.info 13:07
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