Новый законопроект в Раде: за ложное минирование - конфискация имущества и тюрьма (26)

ДонПресс 2019.12.22 18:28

Новый законопроект об ужесточении наказания псевдоминерам внес Кабинет министров на рассмотрение в Раде. Законопроект предусматривает увеличение тюремного заключения за ложное сообщение о минировании сроком от 4 до 8 лет, а также предусмотрено обязательное дополнительное наказание - конфискация имущества. Такие действия объясняются тем, что в последнее время количество заведомо сообщений о минировании зданий и различного рода учреждений, угрозе