На границе с Польшей появились новогодние очереди (24)

Южная правда 2019.12.22 17:06

На границе Украины и Польши образовались длинные новогодние очереди. Об этом сообщил глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов на своей странице в Facebook в воскресенье, 22 декабря. Чиновник извинился за нынешнее положение вещей и пообещал, что после Нового года по утвержденному плану начнется реконструкция и достройка 12 пунктов пропуска на границе. "Ну, а пока стараемся сделать все, что можем, с существующей пропускной