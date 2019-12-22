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В одесских катакомбах при тушении пожара нашли труп (29)

В Час Пик 2019.12.22 18:14
Марина Началова | В Одессе при тушении пожара в катакомбах в районе пляжа "Аркадия" спасатели обнаружили тело погибшего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Одесской области, передает Час Пик. 22 декабря в 08:55 поступило сообщение о задымлении на побережье Черного моря в между пляжами "Аркадия" и "Пограничников" в г. Одесса. По прибытию на место вызова спасателей, установлено сильное задымление со
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