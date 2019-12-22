Отмена безвиза для украинцев: в МИД объявили о скандальном решении, которое коснется всех (28)

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- Госсекретарь МИД: Угрозы отмены безвиза с ЕС - нет : Контракты.ua 18:07
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- Конец безвиза с Европой: в МИД ответили на панику и "зраду" : Главред 16:05
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- В МИД опровергли слухи об отмене безвизового режима с Евросоюзом : Трибун Луганска 15:46
- Все пропало? Отменит ли ЕС "безвиз" с Украиной : Телеграф.com.ua 15:42
- В МИД рассказали о вероятности отмены безвиза с ЕС : РБК-Україна 15:11
- В МИД отвергли возможную угрозу отмены безвиза с ЕС для Украины : DsNews 15:03
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