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Отмена безвиза для украинцев: в МИД объявили о скандальном решении, которое коснется всех

Отмена безвиза для украинцев: в МИД объявили о скандальном решении, которое коснется всех (28)

Акценты 2019.12.22 19:09
В МИД прокомментировали слухи об отмене безвизового режима сегодня, 18:30 Назар Борщ В Министерстве иностранных дел экстренно отреагировали на появившиеся слухи о том, что Европа планирует отменить режим безвизового пересечения государственных границ. Такое сообщение дал госсекретарь Министерства Андрей Заяц. Он рассказал, что в этом деле ведется постоянное наблюдение динамики, которая на данный момент является положительной, исходя из последнего
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