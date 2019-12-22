В каких областях самая высокая и самая низкая явка на выборах в ОТГ (25)

Gazeta.ua 2019.12.22 21:05

Выборы продолжались до 20.00. Фото: УНИАН Самая низкая явка на выборах в объединенные территориальные общины по состоянию на 15.00 была в Закарпатской, Харьковской и Ивано-Франковской областях. С 8 до 20 часов продолжается голосование на первых выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских глав, сообщает УНИАН.