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В каких областях самая высокая и самая низкая явка на выборах в ОТГ

В каких областях самая высокая и самая низкая явка на выборах в ОТГ (25)

Gazeta.ua 2019.12.22 21:05
Выборы продолжались до 20.00. Фото: УНИАН Самая низкая явка на выборах в объединенные территориальные общины по состоянию на 15.00 была в Закарпатской, Харьковской и Ивано-Франковской областях. С 8 до 20 часов продолжается голосование на первых выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских глав, сообщает УНИАН.
ЯВКА, ИЗБИРАТЕЛЬ, ХМЕЛЬНИЦКАЯ, РАЙОН, ОБЩИНА, АУТСАЙДЕР, Житомир, Чернигов, Ужгород, Харьков, Ивано-Франковск, Винница, Украина, Донецк, Кировоград

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