Гривна стала мировым лидером по темпам укрепления - Bloomberg (22)

2019.12.23 (22)2019.12.22 (50) →
- НБУ на 23 декабря опустил курс доллара до нового минимума : РБК-Україна 08:11
- НБУ повысил курс гривны на три копейки : Минфин 08:08
- Официальный курс: гривня еще выросла в цене : ЛІГАБізнесІнформ 08:07
- Доллар продолжает падать: курс валют в Украине на 23 декабря : Hyser 07:42
- Курс гривны к доллару укрепился до 23,29 грн/$ : Гордон 07:35
- Доллар приближается к 23 грн : Gazeta.ua 07:35
- Курс валют на выходные - прогноз НБУ : РИА Мелитополь 07:27
- Официальный курс гривны установлен на уровне 23,29 грн/доллар : DailyUA 07:24
- Что будет с экономикой и курсом в 2020 году : Persona.top 07:17
- НБУ побил рекорд по закупке валюты на межбанке : Persona.top 07:17
- Курс валют на 23 декабря: гривна пощекочет нервы доллару и евро : Znaj.ua 07:16
- Наличный доллар почти 23, межбанк 23,30: что дальше : Минфин 07:08
- Новый рекорд евро: он преодолел психологический барьер в 25 грн. Курс валют в Украине на 23 декабря 2019 года : Стена 06:44
- Эксперт рассказал, когда курс доллара резко вырастет : Типичный Херсон 06:41
- Доллар бьет новый рекорд, появился удивительный курс НБУ: что происходит с гривной : Politeka 06:40
- Курс валют на 23 декабря: доллар и евро продолжили "падение" после выходных : DsNews 06:33
- Официальный курс гривны установлен на уровне 23,29 грн/доллар : ПрессОрг24 06:31
- Официальный курс гривны установлен на уровне 23,29 грн/доллар : Українські національні новини 06:18
- Доллар уверено движется к отметке в 22 гривны: курс валют на понедельник : Українські Новини 06:14
- Что будет с экономикой и курсом в 2020 году : Ua-Banker 04:48
- Курс валют в ЛНР на 23 декабря 2019 года : "Наша газета" (Луганск) 04:04
- Курс валют в самопровозглашенной ЛНР на 23 декабря 2019 года : Cxid.info 01:32