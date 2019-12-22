Гривна стала мировым лидером по темпам укрепления - Bloomberg (22)

Антирейд 2019.12.22 11:11

22.12.2019 - 11:00/ /от Roman Гривна возглавила список валют, наиболее укрепились к доллару с начала 2019 года. Об этом пишет Лига со ссылкой на Bloomberg. По данным агентства, с начала года украинская национальная валюта укрепилась к доллару на 19%. Укрепление гривны превзошло ревальвацию российского рубля, который по отношению к доллару вырос на 12%. По мнению аналитиков, укрепление гривны способствует сдерживанию трудовой