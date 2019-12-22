Гороскоп Павла Глобы на 23 декабря 2019: все знаки зодиака (81)

Херсон Онлайн 2019.12.22 19:37

Сегодня, 19:28 23 декабря 2019 года не следует останавливаться на середине пути, столкнувшись с малейшей заминкой. Понедельник, вероятно, для многих людей станет периодом достаточно напряженным, но и это не исключает, что ищущий непременно найдет конечную цель, тот, кто влюблен, добьется взаимности, а тот, кто болел, полностью исцелится. Овен Овны в этот день не застрахованы от неблагоприятных перемен на месте

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