Харьков ожидает дождь - синоптики (220)

Медиа-группа "Объектив" 2019.12.23 21:12

Харьков 20:33 23.12.2019 61 Артем Некрасов Прогноз погоды в Харькове на 24 декабря. Как сообщили в Харьковском региональном центре гидрометеорологии, во вторник в городе - облачно, с прояснениями, ночью и утром - небольшой дождь, днем - без существенных осадков, ветер - 7-12 м/с. Температура воздуха на протяжении суток - +4-6 градусов тепла. Поэтому советуем надеть головной убор или захватить с собой зонтик. Автор: Артем Некрасов

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