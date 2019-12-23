Герус рассказал, куда пойдут $3 млрд, которые Газпром выплатит Нафтогазу за победу в арбитраже (517)

Громадське телебачення 2019.12.23 22:06

Павел Калашник Три миллиарда долларов, которые Газпром должен выплатить Нафтогазу по решению Стокгольмского арбитража, используют на несколько целей, заявил депутат Андрей Герус, глава энергетического комитета Рады. Он отметил, что $3 млрд, которые согласился выплатить Газпром - ощутимая сумма для Нафтогаза. "Во-первых, у них (у Нафтогаза - ред.) есть определенные кредиты, то есть это может быть погашение кредитов.

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