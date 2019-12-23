Трамп интересовался военной помощью Украине за месяц до звонка Зеленскому (77)

Взгляд.ua 2019.12.23 14:14

В недавно опубликованных документах говорится, что президент США Дональд Трамп узнавал о военной помощи США Украине за месяц до разговора с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Bloomberg По просьбе Трампа Майкл Даффи, сотрудник департамента по управлению и бюджету, написал в Пентагон письмо с просьбой предоставить подробную информацию о военной помощи для Украины. Сильно отредактированные документы, полученные по запросу американского

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