В центре Киева митингуют в поддержку подозреваемых по делу Шеремета (4)

Местные вести 2019.12.22 22:08

22 декабря 2019 19:50 Андрей Васильев На Майдане проходит марафон Белыми нитками в поддержку фигурантов дела: Антоненко, Кузьменко и Дугарь. На Майдане Незалежности в Киеве проходит марафон под названием Белыми нитками в поддержку Андрея Антоненко (Riffmaster), Юлии Кузьменко и Яны Дугарь, которых подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, передает Украинформ. У Монумента Незалежности построена сцена, на которой размещены плакаты