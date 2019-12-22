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Фокус: Украина

В центре Киева митингуют в поддержку подозреваемых по делу Шеремета

В центре Киева митингуют в поддержку подозреваемых по делу Шеремета (4)

Местные вести 2019.12.22 22:08
22 декабря 2019 19:50 Андрей Васильев На Майдане проходит марафон Белыми нитками в поддержку фигурантов дела: Антоненко, Кузьменко и Дугарь. На Майдане Незалежности в Киеве проходит марафон под названием Белыми нитками в поддержку Андрея Антоненко (Riffmaster), Юлии Кузьменко и Яны Дугарь, которых подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, передает Украинформ. У Монумента Незалежности построена сцена, на которой размещены плакаты
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2019.12.23 (4)

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