"Северный поток-2" готов на 93%, - компания-строитель (179)

Kramatorsk.info 2019.12.23 18:52

Газопровод "Северный поток 2" построен примерно на 93% от своей проектной трассы. Уже уложено более 2300 км из около 2460 км. Об этом сообщил Йенс Мюллер - официальный представитель Nord Stream 2 AG, дочерней компании российского газового монополиста "Газпром", занимающейся строительством "Северного потока-2". "На сегодняшний день было проложено более 2 300 км трубопровода "Северный поток - 2" (из примерно 2460 км)", - сказал он.

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