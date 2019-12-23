В России отрапортовали о завершение строительства Крымского моста (28)

POLITua 2019.12.23 09:29

В России заявляют о полной готовности железнодорожной части Крымского моста. По мосту должен пройти первый поезд, следующий из Санкт-Петербурга в Севастополь. По словам начальника заказчика строительства моста в оккупированный Крым Управления федеральных автомобильных дорог "Тамань" Кайрата Турсунбекова, железнодорожная часть так называемого Крымского моста готова к приему первых поездов, сообщает агентство "ТАСС".