В России отрапортовали о завершение строительства Крымского моста (28)

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- Крымский мост сэкономил автомобилистам почти 30 млрд рублей с момента открытия : Kafanews 10:47
- Россия заявила о завершении строительства Крымского моста : Гуру.ua 10:40
- В России заявили о завершении строительства Крымского моста : Шиповник.ua 10:34
- Вокзал Симферополя подготовили к приему поездов, установив заборы : Под прицелом 10:27
- В РФ заявили, что Крымский мост готов к приему поездов : DailyUA 10:24
- Крымский мост доточили - Оккупанты готовы пустить поезда : Uapress.info 10:14
- В России завершили строительство жд части Крымского моста : Data.ua 10:02
- Россия заявила о завершении строительства Крымского моста : Вести-UA 09:53
- В РФ заявили, что Крымский мост готов к приему поездов : УРА-Информ 09:51
- Россия достроила Крымский мост : Рубрика 09:31
- В России отрапортовали о завершение строительства Крымского моста : POLITua 09:29
- Крымский мост готов пропустить первые поезда из Питера и Москвы : NewsMir.info 09:08
- Россия завершила строительство Крымского : ABCnews.com.ua 09:04
- РФ завершила строительство Крымского моста: путинские поезда уже мчатся на полуостров : From-UA.com 09:04
- Крымский мост готов пропустить первые поезда из Питера и Москвы : Страна.ua 09:02
- Россия пустит поезда по Крымскому мосту : Хвиля 08:36
- "Подарок к Новому году": РФ запускает ж/д сообщение по Керченскому мосту : ForUm 08:34
- Россия закончила строительство Крымского моста : Телеграф.com.ua 08:13
- Оккупанты заявили о завершении строительства Керченского моста : Зеркало недели. Украина 07:46
- Оккупанты закончили строительство "Крымского моста" : DsNews 07:03
- 23 декабря по Крымскому мосту проедет первый поезд с 600 пассажирами : ReplyUA.net 06:41
- В России заявили об окончании строительства Крымского моста : ReplyUA.net 06:41
- В РФ заявили, что Крымский мост готов к приему поездов : Bigmir)net Новости 06:09
- Крымский мост готов к приему первых поездов : NewsMir.info 06:07
- Путин завтра пустит поезда по Крымскому мосту : ДнепрCity.net 01:06
- Путин завтра пустит поезда по Крымскому мосту : В Кулаке 00:55
- Путин завтра пустит поезда по Крымскому мосту : Диванна Сотня 00:26