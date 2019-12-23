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Космический корабль Starliner компании Boeing вернулся на Землю (ВИДЕО)

Космический корабль Starliner компании Boeing вернулся на Землю (ВИДЕО) (12)

UATV 2019.12.22 17:14
22.12.2019 Скрин с видео Американский космический корабль Starliner компании Boeing, которому во время тестового полета не удалось состыковаться с Международной космической станцией, совершил успешную мягкую посадку на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико. Об этом сообщает UATV со ссылкой на NASA. Перед посадкой на капсуле корабля успешно раскрылись парашюты. Отмечается, что спусковая капсула впервые осуществила мягкую наземную посадку.
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2019.12.23 (12)

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