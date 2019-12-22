Путин 23 декабря откроет пассажирское железнодорожное движение по Керченскому мосту (14)

УСБН Запорiжжя 2019.12.22 21:02

Президент РФ Владимир Путин 23 декабря откроет пассажирское железнодорожное движение по Керченскому мосту. В связи с этим Минтранс России предупредил, что движение судов через Керченский пролив будет ограничено с 21 по 25 декабря. Испытания Керченского моста под нагрузкой Фото: most.life О поездке Путин сообщила пресс-служба Кремля, передает агентство Интерфакс. Как отмечается, в ходе поездки российский президент пообщается с рабочими-