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Путин 23 декабря откроет пассажирское железнодорожное движение по Керченскому мосту

Путин 23 декабря откроет пассажирское железнодорожное движение по Керченскому мосту (14)

УСБН Запорiжжя 2019.12.22 21:02
Президент РФ Владимир Путин 23 декабря откроет пассажирское железнодорожное движение по Керченскому мосту. В связи с этим Минтранс России предупредил, что движение судов через Керченский пролив будет ограничено с 21 по 25 декабря. Испытания Керченского моста под нагрузкой Фото: most.life О поездке Путин сообщила пресс-служба Кремля, передает агентство Интерфакс. Как отмечается, в ходе поездки российский президент пообщается с рабочими-
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2019.12.23 (14)

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