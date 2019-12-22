Путин 23 декабря откроет пассажирское железнодорожное движение по Керченскому мосту (14)

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- Путин едет запускать поезда между Крымом и Россией, несмотря на осуждение Запада : Крым.Реалии RFE/RL 07:53
- Крымский мост достроен: в РФ признались о проблемах, "сложная..." : Politeka 07:40
- Россия достроила Крымский мост и сказала, сколько простоит : Обозреватель 06:39
- Оккупанты заявили о "завершении строительства" Крымского моста : Диванна Сотня 06:26
- Путин отправится в аннексированный Крым открывать железнодорожное сообщение с РФ : НикВести 06:09
- Путин едет в Крым еще раз открывать Крымский мост : ГЛАВПОСТ 06:05
- Оккупанты заявили о "завершении строительства" Крымского моста : Факты 06:04
- Кот Мостик задержится на Крымском мосту после его открытия : Микола.net 06:02
- Путин едет в Крым еще раз открывать Крымский мост : 24 канал 06:00
- В России сообщили о готовности крымского моста к пуску поездов : DailyUA 05:24
- Россия закончила строительство Крымского моста : РБК-Україна 04:40
- Путин снова собрался в Крым : Сегодня.ua 03:32
- Путин 23 декабря отправится в оккупированный Крым, чтобы лично поучаствовать в открытии ж/д сообщения с РФ : 112.ua 02:30
- Путин отправится на открытие железнодорожного сообщения РФ с оккупированным Крымом : UAzmi 00:44