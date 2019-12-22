ЦИК сообщила о ходе первых выборов в объединенные теробщины (1)

Новое Время 2019.12.22 15:09
22 декабря, 15:01
Голосование на первых выборах в объединенные территориальные общины
происходит в штатном режиме.
Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии.
"Все 532 избирательных участка на первых и 66 - на дополнительных выборах,
по сообщению Национальной полиции Украины, открылись вовремя, в 8.00.
Голосование проходит в штатном режиме ", - говорится в сообщении.
По предварительным подсчетам, в первых выборах смогут принять участие более
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