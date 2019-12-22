В Николаеве во время стрельб полицейских пострадала женщина (2)

DailyUA 2019.12.22 16:24
В Николаеве женщина, выгуливая собак у стрельбища, где тренируются
полицейские, получила касательное телесное повреждение шеи, передает УНН со
ссылкой на сообщение ГУ НП в Николаевской области.
В Николаеве женщина, выгуливая собак у стрельбища, где тренируются
полицейские, получила касательное телесное повреждение шеи, передает УНН со
ссылкой на сообщение ГУ НП в Николаевской области.
"20 декабря по полиции Центрального района обратилась 38-летняя местная
ШЕЯ, СТРЕЛЬБИЩЕ, СТРЕЛЬБА, ЖЕНЩИНА, НИКОЛАЕВ, ЖЖЕНИЕ, Украина
, Киев