Завтра одесситам на сутки отключат воду: адреса (12)

Трибуна.info 2019.12.22 09:13
Филиал "Инфоксводоканал" доводит до сведения жителей города, руководителей
предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения
ремонтных работ по переключению магистрального водопровода диаметром 400 мм
с 09:00 23 декабря до 05:30 24 декабря 2019 года
будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Академика Королева, 72-94;
- Академика Глушко, 13-25;
- Ильфа и Петрова, 21-39;
- Академика Вильямса, 64-76Б.
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