Завтра одесситам на сутки отключат воду: адреса (12)

Трибуна.info 2019.12.22 09:13

Филиал "Инфоксводоканал" доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения ремонтных работ по переключению магистрального водопровода диаметром 400 мм с 09:00 23 декабря до 05:30 24 декабря 2019 года будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города: - Академика Королева, 72-94; - Академика Глушко, 13-25; - Ильфа и Петрова, 21-39; - Академика Вильямса, 64-76Б.

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