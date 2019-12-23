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МИД Украины готовит реакцию на запуск российских поездов по Керченскому мосту

МИД Украины готовит реакцию на запуск российских поездов по Керченскому мосту (55)

Крым.Реалии RFE/RL 2019.12.23 13:53
В Министерстве иностранных дел Украины готовят официальную реакцию на запуск президентом России Владимиром Путиным поездов по Керченскому мосту в аннексированный Крым. Об этом Крым.Реалии сообщили во внешнеполитическом ведомстве. "Официальная реакция будет позднее на сайте Министерства иностранных дел Украины", - сказали в пресс-службе МИД Украины. Президент России Владимир Путин 23 декабря запустил движение поездов по мосту через Керченский пролив.
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2019.12.23 (55)

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