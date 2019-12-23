"Слуга народа" набирает 33% мандатов на выборах в ОТО (39)

2019.12.23 (39)2019.12.22 (3) →
- "Евросолидарность" стала второй среди партий по результатам выборов глав ОТГ. партии : UAzmi 12:44
- В "Слуге народа" заявили о победе на выборах в ОТГ : Гуру.ua 12:40
- Появились первые результаты выборов в 86 ОТО в Украине : Lenta.ua 12:38
- "Слуга народа" заявила о получении каждого третьего мандата на местных выборах : Fixygen 12:35
- "Евросолидарность" сообщает, что стала второй среди партий по результатам выборов глав ОТГ : Главное 12:35
- Партия Порошенко заняла второе место на выборах в ОТО : Gazeta.ua 12:35
- "Европейская солидарность" стала второй среди политических партий по результатам выборов глав Объединенных территориальных общин : Еспресо TV 12:34
- "Слуга народа" заявила о получении 33% мандатов на выборах в ОТГ : 112.ua 12:30
- Стали известны первые результаты выборов в объединенных территориальных общинах : Весь Харьков 12:10
- Выборы глав ОТО: партия Порошенко стала второй среди политических сил : Обозреватель 12:09
- "Евросолидарность" сообщает, что стала второй среди партий по результатам выборов глав ОТГ 22 декабря : Интерфакс-Україна 12:06
- Стали известны первые результаты выборов в объединенных территориальных общинах : АТН 12:01
- "Слуга народа" заявила о получении 33% мандатов на местных выборах в ОТГ : Версии.com 11:53
- В "Слуге народа" заявили о победе на выборах в ОТГ : Сегодня.ua 11:47
- Объявлены первые итоги выборов в ОТГ в Украине: кто побеждает : Апостроф 11:31
- "Слуги народа" отрапортовали, что взяли треть мандатов на местных выборах : #Буквы 11:20
- "Батькивщина" - 8, "Слуга народа" - 3, самовыдвижение -10: Лабунская сообщила о результатах выборов в одной из ОТГ на Житомирщине : UAzmi 11:14
- Слуга народа заявила о получении трети мандатов на местных выборах в ОТГ : Новое Время 11:09
- "Слуги народа" потерпели фиаско в Мелитопольском районе : Наш Город Мелитополь 11:06
- "Слуга народа" о выборах в ОТГ: Каждый третий мандат - наш : Укринформ 11:03
- Выборы в ОТГ: более половины избирателей поддержали "Слугу народа" и ее кандидатов : Journalist.today 10:47
- "Каждый третий мандат - наш". В "Слуге народа" заявили о победе на выборах в ОТО : the Бабель 10:43
- Выборы в ОТО: объявлены первые результаты : Подробности.ua 10:40
- "Слуга народа" заявила о получении каждого третьего мандата на местных выбора в ОТГ : Главное 10:35
- "Слуга народа" похвасталась результатами выборов в ОТГ: Каждый третий мандат - наш : Шиповник.ua 10:34
- "Слуга народа" похвасталась результатами выборов в местные советы: обработано 75% участков : Рубрика 10:31
- В "Слуге народа" заявили о получении 33% мандатов на выборах в ОТГ : Капитал 10:20
- В "Слуге народа" заявили, что их политсила взяла каждый третий мандат на выборах в ОТГ : Преступности.нет 10:18
- "Слуга народа" похвасталась результатами выборов в ОТГ: Каждый третий мандат - наш : Vector News 10:17
- Объявлены первые результаты выборов в ОТО : Вибори в Україні та світі 10:15
- Стали известны первые результаты выборов в ОТО : FaceNews 10:15
- Объявлены первые результаты выборов в ОТО : Новости N 10:10
- Выборы в ОТГ. Слуга народа утверждает - они взяли треть мандатов : ЛІГАБізнесІнформ 10:08
- "Слуга народа" заявила о получении 33% мандатов на местных выборах в ОТГ : Интерфакс-Україна 10:06
- В "Слуге народа" хвастаются "победными" 33% на выборах в ОТО : Depo 10:03
- "Слуга народа" набирает 33% мандатов на выборах в ОТО : Дело.ua 10:02
- "Каждый третий мандат - наш" , - "Слуга народа" о результатах выборов в ОТГ : UAzmi 09:44
- "Слуга народа" похвасталась результатами выборов в ОТГ: Каждый третий мандат - наш : Українська правда 09:40