"Слуга народа" набирает 33% мандатов на выборах в ОТО (39)

Дело.ua 2019.12.23 10:02

На данный момент обработано более 75% избирательных протоколов Выборы в ОТО. Фото: frontnews.eu В Украине в воскресенье, 22 декабря, прошли выборы в 88 объединенных территориальных общинах. По данным партии президента Владимира Зеленского "Слуга народа", на данный момент обработано более 75% избирательных протоколов, сообщает политсила в Facebook. При этом "Слуга народа" заявила о победе на этих выборах в общинах, получив предварительный результат в 33%.