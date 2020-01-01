Куценко возомнил себя Зеленским: фигурант "Миротворца" пойдет в президенты Украины (7)

OnPress.info 2019.12.22 18:14

22 декабря 2019, 17:47 Российский актер Гоша Куценко, пополнивший базу сайта "Миротворец", мечтал стать президентом Украины или сыграть его в кино, как Владимир Зеленский. В этом он признался во время интервью "Вечерней Москве", отметив, что такие желания у него были еще десять лет назад. "Я вот много думал над тем, как бы себя вел, если бы был президентом страны.

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