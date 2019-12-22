Малиновский - худший полевой игрок Аталанты в матче против Милана по версии WhoScored (9)

iSport.ua 2019.12.22 18:45

Несмотря на это, украинец провел хороший матч. Сегодня, 17:50 Руслан Малиновский / Getty Images Украинский полузащитник бергамской Аталанты Руслан Малиновский по версии статистического портала WhoScored стал худшим игроком команды в матче против Милана (5:0). Несмотря на реноме "худший", украинец получил достаточно хорошую оценку за данный поединок - 7,1. Стоит отметить, что Малиновский провел на поле все 90 минут и поучаствовал

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