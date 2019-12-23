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Фокус: Украина

Двух экс-чиновников поймали на перечислении из бюджета средств на восстановление гидрологического режима р.Сула, которое так и не выполнено (3)

Интерфакс-Україна 2019.12.22 16:36
Двое бывших должностных лиц подозреваются в завладении чужим имуществом в крупных размерах при оплате работ по восстановлению гидрологического режима р.Сула Лохвицкого района Полтавской области, сообщает отдел коммуникации областной полиции в воскресенье. "Полиция собрала доказательства злоупотребления служебным положением бывшим начальником коммунального предприятия и экс-директором одного из столичных
ЛОХВИЦКИЙ, СУЛА, ПОДРЯДЧИК, ЧИНОВНИК, ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ, ПОЛИЦИЯ, Украина
2019.12.23 (3)

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