"Люди реально хренеют от этого цирка": "Слуги народа" массово проиграли на выборах глав ОТГ (41)

Elise Journal 2019.12.23 15:32

23.12.201923.12.2019 Алина Масич 59 В большинстве регионов Украины самовыдвиженцы победили "Слуг народа" на выборах глав объединенных территориальных общинах, хотя по количеству избранных депутато президентская партия и выиграла Например, по данным параллельного подсчета голосов в Николаевской области на выборах сельских голов в Веснянской и Мешково-Погореловской объединенных территориальных общинах с большим отрывом побеждают кандидаты-