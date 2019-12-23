"Люди реально хренеют от этого цирка": "Слуги народа" массово проиграли на выборах глав ОТГ (41)

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- "Люди реально хренеют от этого цирка": "Слуги народа" массово проиграли на выборах глав ОТГ : Elise Journal 15:32
- Партия Зеленского проиграла местные выборы : Микола.net 15:03
- "Слуга народа" проиграл на выборах в ОТГ в Витовском районе : Корабелов.инфо 14:53
- "Слуги народа" массово проиграли на выборах в ОТО : Prioritet.org 14:22
- У Зеленского большие проблемы: "Слуги народа" проиграли выборы - ситуация на грани : Стена 14:14
- "Слуги народа" массово проиграли на выборах в ОТО : Новости без границ 14:07
- В ОТГ на Николаевщине прежние главы сельсоветов победили кандидатов от "Слуги народа" : Южная правда 14:06
- Самовисуванці по всій країні перемогли "Слуг народу" на виборах в ОТГ : Уездные новости 14:03
- Выборы в громадах Одесской области: побеждают бывшие и "Слуга народа" : 048.ua Одесса 14:01
- Самовыдвиженцы победили "слуг народа" на выборах в ОТГ на Николаевщине, - данные параллельного подсчета : Маю право 13:57
- "Слуга народа" проиграл на выборах в ОТГ в Витовском районе : Корабелов.инфо 13:53
- Самовыдвиженцы по всей стране победили "Слуг народа" на выборах в ОТО : Сумські Дебати 13:32
- Выборы в ОТГ: "Слуга народа" теряет позиции : Pro.berdyansk.biz 13:32
- "Слуги Народа" проиграли выборы в ОТГ по всей стране : Полиграф 13:28
- Выборы в ОТО: "Слуг народа" проигрывает по всей Украине самовыдвиженцам 23 December 2019, 11:00 : Николаев в подробностях 13:28
- В Николаевской области проиграл выборы "слуга народа", связанный с Сальдо : #Буквы 13:20
- Официально: На выборах главы Веснянской ОТГ победил кандидат, которому угрожал губернатор Стадник : НикВести 13:09
- "Слуги народа" проиграли на выборах в ОТГ на Николаевщине, - СМИ : Newzz.in.ua 13:07
- "Слуга народа" проиграл на выборах в ОТГ в Витовском районе : Корабелов.инфо 12:53
- "Самовыдвиженцы против" слуг "Первые результаты местных выборов в ОТО удивили украинцев : Корупція Інфо 12:52
- "Слуги народа" массово проиграли на выборах в ОТО : Kherson.life 12:49
- Победа или? "Слуга народа" взяла чуть больше 30% на выборах в ОТГ : Iнше ТВ 12:44
- "Слуги народа" массово проиграли на выборах в ОТО : Экономика от Пророка 12:27
- "Слуги народа" проиграли на выборах в ОТГ на Николаевщине : UAzmi 12:15
- "Слуги народа" проиграли на местных выборах в Николаевской области : Барометр Южноукраинска 12:12
- Самовыдвиженцы по всей стране победили "Слуг народа" на выборах в ОТО : Politica.com.ua 11:19
- "Слуги народа" проиграли по всей стране: итоговые результаты выборов в ОТО : Українські Новини 11:14
- Самовыдвиженцы по всей стране победили "Слуг народа" на выборах в ОТО : Народный Корреспондент 11:09
- Бывший вице-мэр Очакова победил на выборах главы ОТГ в Николаевской области : Мой Город N 11:03
- Самовыдвиженцы по всей стране победили "Слуг народа" на выборах в ОТО : Житомир Онлайн 11:01
- Связанный с Сальдо "Слуга народа" проиграл выборы на Николаевщине : Херсон Онлайн 10:37
- "Слуги народа" проиграли на местных выборах в Николаевской области : Николаевские новости 10:09
- Самовыдвиженцы по всей стране победили "Слуг народа" на выборах в ОТО : NewsMir.info 10:07
- Связанный с Сальдо "Слуга народа" проиграл выборы на Николаевщине : Мост.ks.ua 10:07
- Самовыдвиженцы по всей стране победили "Слуг народа" на выборах в ОТО : Страна.ua 10:02
- В ОТГ на Николаевщине прежние главы сельсоветов победили кандидатов от "Слуги народа" : Iнше ТВ 09:44
- "Слуги народа" проиграли на местных выборах в Николаевской области : #Буквы 09:20
- Выборы в ОТГ на Николаевщине: Самовыдвиженцы победили кандидатов от "Слуги народа" : Шиповник.ua 00:34
- Самовыдвиженцы победили "слуг народа" на выборах в ОТГ на Николаевщине, - данные параллельного подсчета : НикВести 00:09