Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

"Люди реально хренеют от этого цирка": "Слуги народа" массово проиграли на выборах глав ОТГ

"Люди реально хренеют от этого цирка": "Слуги народа" массово проиграли на выборах глав ОТГ (41)

Elise Journal 2019.12.23 15:32
23.12.201923.12.2019 Алина Масич 59 В большинстве регионов Украины самовыдвиженцы победили "Слуг народа" на выборах глав объединенных территориальных общинах, хотя по количеству избранных депутато президентская партия и выиграла Например, по данным параллельного подсчета голосов в Николаевской области на выборах сельских голов в Веснянской и Мешково-Погореловской объединенных территориальных общинах с большим отрывом побеждают кандидаты-
СЛУГА, НАРОД, ВЫБОР, БУРДА, ОТРЫВ, ВЫДВИЖЕНЕЦ, Ботанин, Бурда, Мухарский, Желницкий, Деренюга, Волосюк, Констанкевич, Сидорук, Палицей, Слуги народа, За будущее, Украина, Ужгород
2019.12.23 (41)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2019
© InfoStream, 2019