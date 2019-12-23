В Харьковской области в результате двух ДТП пострадали 5 полицейских и двое гражданских (ФОТО) (23)

ГолосUA 2019.12.23 11:35

ГолосUA Трое полицейских и водитель легковушки пострадали в результате аварии в городе Валки на трассе "Киев-Харьков-Довжанский" в Харьковской области. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области "Трое полицейских в возрасте от 40 до 45 лет и 51-летний водитель легковушки с травмами различной степени тяжести доставлены в Валковскую районную больницу", - говорится в сообщении.

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