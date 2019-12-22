Порошенко призвал ввести санкции за поставки российского газа Украине (6)

Нардеп.org.ua 2019.12.23 10:10

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что его партия "Европейская солидарность" потребует ввести санкции из-за заключения контрактов между украинскими компаниями и российским "Газпромом" на прямые поставки газа в Украину, так как такие действия Москвы подрывают основы украинской государственности. "Путин будет продавать газ пятой колонне с большой скидкой, чтобы затем эти доходы использовались для подрыва основ украинской государственности. Это -

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