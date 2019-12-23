В Штатах произошло ДТП с участием 69 автомобилей (38)

DsNews 2019.12.23 07:03

В американском штате Вирджиния произошла авария, в которую одновременно попали 69 автомобилей В результате аварии пострадал 51 человек; они были доставлены в четыре местных больницы, передает "ДС" со ссылкой на Associated press. По предварительным данным полиции, некоторые люди получили критические травмы. По данным сержанта полиции Мишель Анайи, столкновение машин произошло в воскресенье, незадолго до 8 часов утр, на межгосударственном шоссе 64 в

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