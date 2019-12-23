В Луганской области загорелся психоневрологический диспансер: есть погибшие (27)

#Буквы 2019.12.23 00:20

Сегодня вечером в с. Бутковка произошло возгорание здания корпуса No1 Луганского областного психоневрологического диспансера, где на лечении находилось 113 пациентов. Понедельник, 23 декабря 2019, 00:10 Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай на своей странице в Facebook. "Сегодня в 21:09 в Старобельское отделение полиции по спецлинии 102 поступило сообщение диспетчера ДПРЧ-6 г. Старобельск о том, что по адресу: