Количество жертв вулкана в Новой Зеландии увеличилось до 17 человек (20)

NewsMir.info 2019.12.23 04:07

Дата публикации: сегодня 04:03 Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии увеличилось до 17 после смерти еще одного человека в больнице. В понедельник полиция Новой Зеландии заявила, что один из раненых во время извержения вулкана, посещенного туристами в начале этого месяца, скончался в Оклендской больнице, в результате чего официальное число погибших достигло 17, а двое пропали без вести, сообщает Reuters.