В Луганской области произошел пожар в психоневрологическом интернате: погибли четыре человека (23)

Новое Время 2019.12.23 01:09

23 декабря, 00:46 Вечером в воскресенье, 22 декабря, в Луганской области в корпусе Старобельского областного психоневрологического интерната произошел масштабный пожар, в котором погибли четыре человека. Еще трое человек получили телесные повреждения, их госпитализировали в больницу Старобельска. Как сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области, огонь возник в одной из палат около 21:00. Фото: lg.npu.gov.ua