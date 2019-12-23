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В Луганской области произошел пожар в психоневрологическом интернате: погибли четыре человека

В Луганской области произошел пожар в психоневрологическом интернате: погибли четыре человека (23)

Новое Время 2019.12.23 01:09
23 декабря, 00:46 Вечером в воскресенье, 22 декабря, в Луганской области в корпусе Старобельского областного психоневрологического интерната произошел масштабный пожар, в котором погибли четыре человека. Еще трое человек получили телесные повреждения, их госпитализировали в больницу Старобельска. Как сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области, огонь возник в одной из палат около 21:00. Фото: lg.npu.gov.ua
ИНТЕРНАТ, ПОЖАР, СТАРОБЕЛЬСК, ХАЛАТНОСТЬ, ОБЛАСТЬ, ПОДОПЕЧНЫЙ, Луганск, Украина

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