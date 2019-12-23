Пожар в общежитии НАУ в Киеве: более 300 студентов эвакуированы (24)

- Пожар в общежитии НАУ в Киеве: более 300 студентов эвакуированы : ICTV Факти 08:06
- Пожар в общежитии НАУ в Киеве: более 300 студентов эвакуированы : ГЛАВПОСТ 08:05
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- Ночью в общежитии НАУ в Киеве произошел пожар: эвакуировали более 300 студентов : UAzmi 07:44
- В Киеве произошел пожар в общежитии НАУ: эвакуировали более 300 студентов : Телеграф.com.ua 07:43
- В Киеве горело общежитие, студентов эвакуировали : Слово і Діло 07:42
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- Пожар в киевском общежитии: эвакуировали более 300 студентов : Зеркало недели. Украина 07:16
- Пожар в киевском общежитии: эвакуировали более 300 студентов : NewsMir.info 07:13
- В Киеве произошел пожар в общежитии университета : Bigmir)net Новости 07:08
- Пожар в киевском общежитии: эвакуировали более 300 студентов : NewsMir.info 07:07
- В Киеве горело общежитие НАУ: эвакуировали более 300 студентов : Информатор 06:43
- Ночью в Киеве пылало общежите НАУ. 300 студентов эвакуировали. Фото и видео : Страна.ua 06:32
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- Пожар в общежитии в Киеве: более 300 студентов эвакуировали : ГЛАВПОСТ 06:05
- Пожар в студенческом общежитии в Киеве: эвакуировали 300 человек : Факты 06:04
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- Пожар в общежитии в Киеве: более 300 студентов эвакуировали : 24 канал 05:30
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- Более трехсот студентов эвакуировали из-за пожара в общежитии Киева : Українська правда 04:40
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