Пожар в общежитии НАУ в Киеве: более 300 студентов эвакуированы (24)

ГЛАВПОСТ 2019.12.23 08:05

В общежитии No8 Национального авиационного университета, которое находится по улице Нежинская, 29Б, произошел пожар. Спасатели эвакуировали более 300 студентов. Когда пожарные прибыли на место, девятиэтажное здание уже было заполнено дымом. Некоторые спасатели начали искать место возгорания, другие - занялись эвакуацией. Читайте: Горели цистерны с топливом: в Киеве произошел масштабный пожар На место вызвали подмогу из-за сильного задымления.