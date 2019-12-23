Глава МИД Украины объяснил задержку с обменом пленными (25)

Експерт-центр 2019.12.23 10:33

У Трехсторонней контактной группы не получилось согласовать полные списки на обмен, так как украинская сторона стремится вернуть максимальное количество людей. Об этом рассказал министр иностранных дел Вадим Пристайко, передает Укринформ. По его словам, Украина рассчитывает на больший прогресс в вопросе обмена и согласовала одну группу людей, которая уже однозначно готова к обмену. Читайте также:На российском ТВ показали троих пленных бойцов ВСУ