Глава МИД Украины объяснил задержку с обменом пленными (25)

- В Киеве сообщили о согласовании части списков для обмена пленными : Аналитическая служба Донбасса 11:13
- Глава МИД Украины сообщил о том, как проходит подготовка к обмену пленными : В Час Пик 10:44
- Пристайко рассказал, почему задерживается обмен пленными : Гуру.ua 10:40
- Обмен пленными затягивается: Пристайко назвал причину : From-UA.com 10:34
- Глава МИД Украины объяснил задержку с обменом пленными : Експерт-центр 10:33
- В России назвали условие обмена пленными : Електронні Вісті 10:30
- Глава МИД Украины объяснил почему задерживается обмен пленными : ДонПресс 10:28
- В Минске согласовали одну группу заключенных для обмена - Пристайко : Народный Корреспондент 10:09
- Пристайко допускает "доработку" списков для обмена пленными : Новости Донбасса 10:09
- Глава МИД Украины объяснил задержку с обменом пленными : Четверта Влада 10:05
- Пристайко объяснил задержку с обменом пленными : Mk.Mk.Ua 10:04
- В МИД назвали причину задержки с обменом пленными : Kherson.life 09:49
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- Обмен задерживается, потому что мы хотим вернуть максимальное количество людей, - Пристайко : Iнше ТВ 08:44
- Обмен пленными: Пристайко рассказал, что необходимо доработать списки : Слово і Діло 08:42
- Украина дорабатывает списки на обмен пленными, - Пристайко : DsNews 08:33
- Глава МИД Украины объяснил задержку с обменом пленными : Фокус 08:04
- В МИД назвали причину задержки с обменом пленными : ReplyUA.net 07:41
- Пристайко объяснил задержку с обменом пленными : Bigmir)net Новости 07:08
- Пристайко: На данный момент согласована одна группа людей для обмена пленными с ОРДЛО : 112.ua 07:00
- Пристайко рассказал, почему задерживается обмен пленными : Сегодня.ua 04:02
- Обмен задерживается, потому что мы хотим вернуть максимальное количество людей, - Пристайко : РБК-Україна 03:11