Столтенберг заявил, что готов лично встретиться с Путиным (25)

Гордон 2019.12.23 11:06

Встреча с президентом России Владимиром Путиным может состояться в случае "правильного контекста", заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью агентству dpa, опубликованном 23 декабря, что готов лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Генсек НАТО отметил, что "верит в диалог с Россией" и готов ко встрече с Путиным в случае "правильного контекста".