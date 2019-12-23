Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Столтенберг заявил, что готов лично встретиться с Путиным

Столтенберг заявил, что готов лично встретиться с Путиным (25)

Гордон 2019.12.23 11:06
Встреча с президентом России Владимиром Путиным может состояться в случае "правильного контекста", заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью агентству dpa, опубликованном 23 декабря, что готов лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Генсек НАТО отметил, что "верит в диалог с Россией" и готов ко встрече с Путиным в случае "правильного контекста".
ПУТИН, АЛЬЯНС, ФОН, СЕКРЕТАРЬ, ДОНБАСС, СЕПАРАТИСТ, Путин, Россия, Украина, Крым, Москва, Брюссель, Лондон, США, Германия, Франция

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2019
© InfoStream, 2019