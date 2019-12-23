В Киевской области полицейский выстрелил себе в голову из табельного оружия (36)

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- В Киевской области полицейский выстрелил себе в голову из табельного оружия : Західна iнформаційна корпорація 12:46
- Под Киевом полицейский пытался покончить с собой выстрелив в голову : Телеграф.com.ua 12:43
- В Киевской области полицейский прострелил себе голову: первые подробности : Судебно-юридическая газета 12:40
- В Киевской области полицейский выстрелил себе в голову в рабочем кабинете : Новое Время 12:39
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- На Киевщине пытался застрелиться 21-летний полицейский : Укринформ 12:33
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- В Киевской обл. 21-летний полицейский пытался покончить жизнь самоубийством : 112.ua 12:30
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- Полицейский не смог убить себя выстрелом в голову : RUpor.info 12:11
- В Киевской области полицейский выстрелил себе в голову : LB.ua 12:07
- Выстрелил себе в голову: под Киевом полицейский хотел совершить суицид - СМИ : ГолосUA 12:05
- В Сквире полицейский пытался покончить с собой : 368.media 12:04
- Попытка суицида: на Киевщине полицейский выстрелил себе в голову в служебном кабинете : УНИАН 12:03
- Молодой полицейский прострелил себе голову на рабочем месте : DsNews 12:03
- На Киевщине полицейский выстрелил себе в голову из табельного оружия : IPnews 11:45
- Под Киевом полицейский выстрелил себе в голову во время дежурства : NewsOne 11:39
- 21-летний полицейский выстрелил себе в голову : Gazeta.ua 11:35
- Под Киевом пытался застрелиться полицейский : Досье 11:28
- На Киевщине полицейский пытался покончить с собой : Новости N 11:10
- В Сквире пытался покончить с собой полицейский : Украина криминальная 11:02
- В Киевской области полицейский выстрелил себе в голову на службе : Вести.ua 10:44
- На Киевщине молодой полицейский выстрелил себе в голову: подробности инцидента : Обозреватель 10:39
- Под Киевом полицейский пытался покончить с жизнью : Bigmir)net Новости 10:39
- Под Киевом полицейский хотел свести счеты с жизнью : Новости без границ 10:37
- В Киевской области полицейский пытался покончить с собой - СМИ : Гордон 10:36
- Под Киевом полицейский хотел свести счеты с жизнью : Сумські Дебати 10:32
- В Сквире полицейский пытался покончить с собой : DailyUA 10:24
- Под Киевом полицейский хотел свести счеты с жизнью : NewsMir.info 10:08
- Под Киевом полицейский совершил попытку самоубийства - СМИ : Lenta.ua 10:07
- В Сквире полицейский пытался покончить с собой : ДнепрCity.net 10:06
- Под Киевом полицейский хотел свести счеты с жизнью : Страна.ua 10:02
- В Сквире полицейский пытался покончить с собой : Українські національні новини 09:48
- В Сквире полицейский пытался покончить с собой : ПрессОрг24 09:46