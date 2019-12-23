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В Киевской области полицейский выстрелил себе в голову из табельного оружия

В Киевской области полицейский выстрелил себе в голову из табельного оружия (36)

Західна iнформаційна корпорація 2019.12.23 12:46
Иллюстративное фото. Pixabay Раненого полицейского доставили в реанимационное отделение больницы. За его жизнь борются медики В Киевской области полицейский пытался покончить жизнь самоубийством. Об этом сообщает пресс-служба полиции. "21-летний работники Сквирского отдела полиции, находясь на суточном дежурстве в служебном кабинете, совершил выстрел в голову из табельного огнестрельного оружия", - сказано в сообщении.
ПОЛИЦЕЙСКИЙ, ДЕЖУРСТВО, ГОЛОВА, САМОУБИЙСТВО, СКВИРА, ЛЕЙТЕНАНТ, Киев

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