Восемь нардепов пропустили 90% заседаний Рады в декабре - КИУ (45)

- Прогульщики в Раде: В декабре трое нардепов не проголосовали ни одного раза : Комсомольская Правда в Украине 12:46
- Три депутата месяц не голосовали в Раде: названы имена : Гуру.ua 12:40
- В Верховной Раде нашли трех депутатов, ни разу не голосовавших в декабре - КИУ : ОстроВ 12:40
- Восемь нардепов пропустили 90% заседаний Рады в декабре - КИУ : ICTV Факти 12:36
- Три нардепа не проголосовали ни разу за месяц : Главком 12:35
- Восемь нардепов пропустили 90% голосований Рады в декабре - КИУ : DailyUA 12:24
- В декабре полсотни нардепов прогуляли заседания Рады : Комментарии.UA 12:20
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- Названы главные нардепы-прогульщики декабря : Олигарх Медиа 12:14
- Стали известны имена депутатов-прогульщиков : Lenta.ua 12:08
- Названы фамилии депутатов, которые пропустили почти все заседания Рады в декабре : Николаевский центр журналистских расследований 12:08
- Названы имена нардепов-прогульщиков декабря : 7 днів Ужгородськi 12:06
- Какие нардепы не ходят на работу: кто из Днепра : 49000.com.ua 12:05
- Восемь нардепов пропустили 90% голосований в Раде в декабре : Знамя индустрии 12:02
- В декабре лишь два нардепа приняли участие в 100% голосований Рады : Iнше ТВ 11:44
- В КИУ назвали наибольших прогульщиков Рады в декабре : Hubs 11:41
- Нардепы-прогульщики месяца: назвали имена : Gazeta.ua 11:35
- В декабре лишь два нардепа приняли участие в 100% голосований Рады : Шиповник.ua 11:35
- КИУ: 8 нардепов пропустили 90% голосований в декабре : ForUm 11:34
- Восемь нардепов пропустили 90% голосований Рады в декабре - КИУ : Українські національні новини 11:33
- Трое народных депутатов в декабре не проголосовали ни разу - КИУ : Укринформ 11:32
- Восемь нардепов пропустили 90% голосований Рады в декабре - КИУ : ПрессОрг24 11:32
- Трое депутатов в декабре ни разу не голосовали: рейтинг прогульщиков : 24 канал 11:30
- Названы главные прогульщики в ВР по итогам декабря : РИА Мелитополь 11:27
- Депутаты-прогульщики: кто пропустил почти все заседания парламента в декабре : Ракурс 11:24
- Восемь народных депутатов пропустили 90% голосований в Раде в декабре : PRportal 11:23
- Три депутата месяц не голосовали в Раде: названы имена : Сегодня.ua 11:17
- Названы главные нардепы-прогульщики декабря : Вести.ua 11:14
- Названы нардепы, которые больше всех прогуливали Раду в декабре : ASPI 11:13
- Кто из нардепов больше всего прогуливал работу в декабре : Телеграф.com.ua 11:13
- Опубликованы имена нардепов-прогульщиков за декабрь : Bigmir)net Новости 11:09
- В декабре восемь нардепов пропустили 90% голосований в Раде, - КИУ : Фокус 11:04
- Харьковский нардеп из партии Тимошенко возглавил рейтинг бездельников ВР в декабре : KharkivToday 11:04
- В КИУ назвали нардепов-прогульщиков декабря : Depo 11:03
- Названы имена нардепов-прогульщиков декабря : УНИАН 10:48
- Лишь два народных депутата приняли участие в 100% голосований Рады в декабре : UAzmi 10:44
- Рейтинг прогульщиков: трое нардепов в декабре ни разу не пришли на работу : DsNews 10:33
- В декабре два нардепа приняли участие в 100% голосований Рады : Експерт-центр 10:33
- 8 депутатов пропустили 90% голосований в декабре, - Комитет избирателей : Рубрика 10:31
- Восемь народных депутатов пропустили 90% голосований в Раде в декабре - Комитет избирателей : Зеркало недели. Украина 10:16
- Названы фамилии депутатов, которые пропустили почти все заседания Рады в декабре : Новое Время 10:11
- Названы имена нардепов-прогульщиков декабря : РБК-Україна 10:11
- В декабре лишь два нардепа приняли участие в 100% голосований Рады : Четверта Влада 10:05
- В декабре лишь два нардепа приняли участие в 100% голосований Рады : LB.ua 09:37