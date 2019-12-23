Восемь нардепов пропустили 90% заседаний Рады в декабре - КИУ (45)

ICTV Факти 2019.12.23 12:36

В декабре восемь народных депутатов не пришли на 90% голосований, трое из них не проголосовали ни разу. Несмотря на то, что в ноябре Верховная Рада ввела штрафы для депутатов, которые систематически не голосуют на пленарных заседаниях, 51 народный депутат принял участие лишь в половине голосований парламента. В декабре нулевые показатели голосований зафиксировано у: Любови Шпак (Слуга народа); Романа Иванисова (внефракционный);