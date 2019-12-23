"Идет затопление". Волынец заявил, что все шесть шахт "Львіввугілля" обесточены (25)

Гордон 2019.12.23 10:35

Из-за долгов по зарплате и за отгруженный уголь государственное предприятие "Львівувугілля" не смогло заплатить предоплату за электричество в размере 22 млн грн., районные электросети в ночь на 23 декабря отключили от энергоснабжения шесть шахт, заявил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что этой ночью от энергоснабжения отключили все шахты Государственного