"Идет затопление". Волынец заявил, что все шесть шахт "Львіввугілля" обесточены (25)

- Волынец заявил об умышленном обесточивании шести шахт "Львовуголь" : Ракурс 11:23
- На шахтах "Львовуголь" возобновили электроснабжение : Укринформ 11:17
- Шахты Львовугля отключили от электричества, началось затопление выработок - Волынец : Страна.ua 11:17
- От энергоснабжения отключены все 6 шахт "Львовугля" : Fin.org.ua 11:15
- Шесть шахт "Львовуголь" остались без электроэнергии, идет затопление : Телеграф.com.ua 11:13
- В ночь на 23 декабря все шахты госпредприятия Львовуголь отключили от электроснабжения : НВ Бизнес 11:12
- Львовские госшахты получили предупреждение от энергетиков : NewsMir.info 11:08
- Львовские госшахты получили предупреждение от энергетиков : Минпром 11:08
- Все шахты "Львовугля" остались без электроэнергии, - Волынец (Обновлено) : LB.ua 11:07
- На всех шахтах "Львіввугілля" отключали электроэнергию из-за долгов : Главное 11:05
- На Львовщине сразу шесть шахт отключили от электричества : СЛОВО Одесса 10:49
- От энергоснабжения отключены все 6 шахт "Львовугля" : Укрудпром 10:44
- Шесть шахт "Львовуголь" остались без электроэнергии, идет затопление : UAzmi 10:44
- В ночь на 23 декабря все шахты госпредприятия Львовуголь отключили от электроснабжения : Новое Время 10:39
- Полностью остановили: на Львовщине произошло крупное ЧП в шахтах : Обозреватель 10:39
- На Львовщине шесть шахт, оставшихся без электроэнергии, заливает водой : Lenta.ua 10:38
- Все шахты "Львиввугилля" отключены от энергоснабжения - Волынец : Энергореформа 10:37
- "Идет затопление". Волынец заявил, что все шесть шахт "Львіввугілля" обесточены : Гордон 10:35
- "Идет затопление": на Львовщине сразу шесть шахт отключили от электричества : Факты 10:34
- На всех 6 шахтах "Львивугилля" отключено электроэнергию из-за долгов : УП: Економічна правда 10:34
- Шесть шахт "Львовуголь" остались без электроэнергии, идет затопление, - Волынец : 112.ua 10:30
- На Львовщине обесточены и заливает водой 6 угольных шахт : Комсомольская Правда в Украине 10:16
- От энергоснабжения отключены все шесть шахт "Львиввугилля" - Волынец : Интерфакс-Україна 10:06
- Шесть шахт "Львовуголь" остались без электроэнергии, идет затопление - Волынец : Укринформ 10:02