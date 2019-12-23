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Украинцы назвали политика и событие года (ИНФОГРАФИКА)

Украинцы назвали политика и событие года (ИНФОГРАФИКА) (62)

Depo 2019.12.23 12:03
Большинство украинцев (47%) считают президента Украины Владимира Зеленского политиком 2019 года в Украине 23 грудня 2019 11:34 Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в течение 13-17 декабря 2019 года, передает Depo.ua. По 8-10% опрошенных считают политиком года Юрия Бойко, Дмитрия Разумкова и Юлию Тимошенко, по 5-7% - Петра Порошенко, Виктора Медведчука, Святослава Вакарчука и Владимира Гройсмана.
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