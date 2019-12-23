В Украине хотят сократить безработицу и повышать зарплаты на 2 тысяч в год (32)

НикВести 2019.12.23 14:09

В Министерстве экономического развития и торговли Украины хотят сократить количество безработных с 1,5 миллиона до 900 тысяч, и повышать заработные платы на 2 тысячи гривен в год. Об этом заявил министр развития экономики Тимофей Милованов во время визита в ГП "Турбоатом", сообщает пресс-служба ведомства. - У нас 8,5 процентов безработных, то есть 1,5 миллион.