В Украине хотят сократить безработицу и повышать зарплаты на 2 тысяч в год (32)

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- В Минэкономики хотят повышать зарплаты на 2 тысяч в год : Николаевский центр журналистских расследований 13:08
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- В Украине 1,5 миллиона безработных, - министр развития экономики Милованов : Преступности.нет 12:18
- В Кабмине хотят повышать зарплаты на 2 тысячи в год : Телеграф.com.ua 12:13
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- Украинцам планируют повысить заработную плату : Gazeta.ua 12:05
- Минэкономики признало, что в Украине 1,5 млн безработных : Fin.org.ua 11:46
- Минэкономики признало, что в Украине 1,5 млн безработных : Укрудпром 11:44
- За год зарплаты будут расти в среднем на две тысячи гривен - Милованов : Finance.UA 11:34
- В Минэкономики хотят повышать зарплаты на 2 тысяч в год, и трудоустроить полмиллиона украинцев : УП: Економічна правда 11:34
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