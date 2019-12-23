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Убийство Джамаля Хашукджи: к смертной казни приговорены пять человек

Убийство Джамаля Хашукджи: к смертной казни приговорены пять человек (57)

Украина криминальная 2019.12.23 12:32
Опубликовано 23 декабря 2019 В Саудовской Аравии суд приговорил пять причастных к убийству журналиста Джамаля Хашукджи к смертной казни, еще три человека приговорены к тюремному заключению. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на прокуратуру Саудовской Аравии. REUTERS/Sarah Silbiger Общий срок заключения троих приговоренных к заключению - 24 года. Журналист и критик властей Джамаль Хашукджи был убит 2 октября 2018 года на
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