Украинцам с маленькими зарплатами могут снизить налоги, - глава налоговой службы (47)

Контракты.ua 2019.12.23 19:07

Во время проведения налоговой реформы в 2020 года налоговая служба может снизить налоги для украинцев с маленькими зарплатами. Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы (ГНС) Украины Сергей Верланов, передает пресс-служба. "В рамках объявленной на следующий год налоговой реформы, инициированной правительством и поддержанной Верховной Радой, будет рассматриваться вопрос изменения ставок налога на доходы физических лиц. Все понимают, что шкала