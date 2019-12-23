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На Донбассе во время перестрелки с боевиками погиб боец 93-й бригады

На Донбассе во время перестрелки с боевиками погиб боец 93-й бригады (39)

Новое Время 2019.12.23 16:10
23 декабря, 15:39 В районе Верхнеторецкого Донецкой области погиб солдат 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр Герман Соловьев с позывным Маяк. Об этом сообщили в командовании бригады. По имеющимся данным, 25-летний военный погиб в воскресенье, 22 декабря, прямо на позиции во время перестрелки с пророссийскими наемниками. Герман Соловьев присоединился к Вооруженным силам Украины в сентябре 2018
МЕХАНИК, СОЛОВЬЕВ, ГЕРМАН, КАМЕНСКИЙ, ДОНБАСС, БОЕЦ, Россия, Донецк, Украина

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