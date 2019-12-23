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При подрыве Шеремета использовали то же вещество, что было в мине, изъятой у Антоненко, - полиция

При подрыве Шеремета использовали то же вещество, что было в мине, изъятой у Антоненко, - полиция (56)

Фокус 2019.12.23 16:04
2019-12-23 15:51:24 Фото: Украинская правда В корпусе мины специалисты нашли остатки взрывчатого вещества на основе гексогена При подрыве автомобиля, в котором ехал журналист Павел Шеремет, использовалось вещество, остатки которого нашли в изъятой у подозреваемого Андрея Антоненко мине. Об этом сообщает пресс-служба МВД. К такому выводу пришли следователи, получив результаты взрывотехнической
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