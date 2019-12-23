При подрыве Шеремета использовали то же вещество, что было в мине, изъятой у Антоненко, - полиция (56)

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- Следствие в деле Шеремета назвало улику, которая указывает на причастность Антоненко : Kramatorsk.info 16:52
- При подрыве машины Шеремета использовалось вещество, найденное в мине Антоненко : УРА-Информ 16:50
- Судмедэкспертиза подтвердила идентичность изъятого у Антоненко взрывного вещества и мины, в результате которой погиб Шеремет : Антикоррупционный портал job-sbu.org 16:47
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- Машину Шеремета подорвали таким же веществом, как и в мине Антоненко : Петр и Мазепа 16:40
- Убийство Шеремета: полиция нашла новые доказательства против Антоненко : Новости без границ 16:37
- В подрыве автомобиля Шеремета использовали аналогичное вещество, которое нашли в мине, изъятой у Антоненко - следствие : Громадське телебачення 16:36
- Новые улики против Антоненко: эксперты провели химанализ вещества, найденного у подозреваемого (ВИДЕО) : ГолосUA 16:35
- Дело Шеремета: полиция нашла новые улики против Антоненко : Експерт-центр 16:33
- Убийство Шеремета: следователи нашли доказательство, которое указывает на подозреваемого Антоненко : Рубрика 16:31
- Дело Шеремета: в полиции рассказали о новых уликах : Realist.online 16:25
- Убийство Шеремета: появились результаты экспертизы изъятой у Антоненко мины : DailyUA 16:24
- Для подрыва авто Шеремета использовали такое же вещество, как в мине Антоненко - полиция : Укринформ 16:17
- Полиция аргументировала обвинение по делу Шеремета : Власти.нет 16:15
- Экспертиза подтвердила, что изъятое у Антоненко вещество аналогично убившей Шеремета мине : Українські Новини 16:14
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- Убийство Шеремета: полиция нашла новые доказательства вины Антоненко : В Час Пик 16:14
- В подрыве авто Шеремета использовалась аналогичная мина, что нашли у Антоненко : Bigmir)net Новости 16:09
- В подрыве автомобиля Шеремета использовалось вещество, аналогичное найденному на изъятой у Антоненко мине - следствие : НикВести 16:09
- Нацполиция: при подрыве авто Шеремета использовали то же вещество, что было в мине, изъятой у Антоненко : LB.ua 16:07
- В подрыве автомобиля Шеремета использовалось вещество, аналогичное найденному на изъятой у Антоненко мине - следствие : Интерфакс-Україна 16:06
- В заложенной в машину Шеремета взрывчатке было вещество, аналогичное тому, что нашли в изъятой у Антоненко мине - полиция : Гордон 16:05
- Убийство Шеремета: объявили результаты экспертизы : Gazeta.ua 16:05
- При подрыве Шеремета использовали то же вещество, что было в мине, изъятой у Антоненко, - полиция : Фокус 16:04
- В деле Шеремета появились новые детали по результатам экспертизы : From-UA.com 16:04
- Дело Шеремета: полиция нашла новые улики против Антоненко : УНИАН 16:03
- Для подрыва авто Шеремета использовали вещество, аналогичное найденному у Антоненко, - экспертиза : Depo 16:03
- Убийство Шеремета: появились результаты экспертизы изъятой у Антоненко мины : Українські національні новини 16:03
- Взрывчатое вещество в "мине Антоненко" использовалось при подрыве Шеремета - МВД : Сегодня.ua 16:02
- Убийство Шеремета: появились результаты экспертизы изъятой у Антоненко мины : ПрессОрг24 16:02
- В подрыве автомобиля Шеремета использовалось вещество, аналогичное найденному на изъятой у Антоненко мине : UAzmi 15:44